Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecs stoßen zusammen

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch eine 56-Jährige bei einem Unfall in Vreden. Die Pedelecfahrerin fuhr direkt hinter einem 64-jährigen Pedelecfahrer. Als die in Vreden lebenden Radfahrer gegen 19.50 Uhr den Kreisverkehr Overbergstraße/Ostendarper Straße/Beatrixstraße in die Overbergstraße verlassen wollten, stieß die 56-Jährige mit ihrem Vorderrad gegen das Rad des 64-Jährigen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

