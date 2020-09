Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

Stadtlohn (ots)

Diebe stahlen in Stadtlohn eine versehentlich im Fahrradkorb zurückgelassene Handtasche. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad vor einem Verbrauchermarkt an der Grabenstraße abgestellt. Nach fünf Minuten im Markt merkte die Geschädigte, dass sie ihre Tasche vergessen hatte. Sie eilte zu dem Fahrrad - die Tasche war nicht mehr da. Die Tat trug sich am Mittwoch in der Zeit von 15.55 bis 16.00 Uhr zu. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell