Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer kollidieren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 56-Jährige am Mittwoch in Bocholt zugezogen. Die Bocholterin stand gegen 12.05 Uhr vor der roten Ampel an der Kreuzung Münsterstraße/Schwartzstraße. Als das Licht auf grün wechselte, setzte sie ihre Fahrt fort. Dabei wurde sie von einem 52-jährigen ebenfalls in Bocholt lebenden Radfahrer überholt. Der Fuß des 52-Jährigen geriet beim Vorbeifahren in die Speichen des Rades der 56-Jährigen und diese stürzte zu Boden. Die Radfahrer waren in Richtung Ostwall unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell