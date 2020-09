Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin angefahren

Unfallverursacher fährt weiter

Ahaus (ots)

Leiche Verletzungen hat eine 16-Jährige am Mittwoch in Ahaus erlitten. Die Ahauserin war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Wüllener Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Wüllen unterwegs, als aus einer Tankstellenausfahrt ein schwarzes Auto kam. Die ungleichen Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, wobei die Radfahrerin auf die Fahrbahn der Wüllener Straße gedrängt wurde. Der Autofahrer hat der Ahauserin einen "Daumen hoch" gezeigt und ist dann in Richtung Wüllen davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer sei circa 40 Jahre alt gewesen und habe ein rundes Gesicht mit einem Dreitagebart gehabt, so die 16-Jährige. Der Autofahrer und Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

