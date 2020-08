Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 87- Jähriger nach Vermisstensuche tot aufgefunden.

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 27.08.2020, kam es in Irsch in den Abendstunden zu einer umfangreichen Vermisstensuche nach einem 87- Jährigen Irscher, der sich mit seinem Elektrokrankenfahrstuhl von seinem Wohnanwesen in unbekannte Richtung entfernt hatte.

Durch ein Suchteam der Feuerwehr konnte der Vermisste im Bereich des sog. Steinbruchs, Verlängerung der Straße "Am Scharfenberg" tot aufgefunden werden.

Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Vermisste beim Befahren des Feldweges aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links fuhr, wobei sein Fahrzeug den Halt verloren und er mit diesem etwa 10m den Hang hinab stürzte.

Im Einsatz waren ca. 70 Kräfte der Feuerwehren Beurig, Ockfen, Schoden und Irsch, die Höhenrettung der FFW Saarburg, das DRK Saarburg mit 7 Einsatzkräften und die Polizeiinspektion Saarburg mit starken Kräften.

Die angeforderte Rettungshundestaffel sowie der Polizeihubschrauber wurden auf der Anfahrt bzw. Anflug entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell