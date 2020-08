Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tuning- und Poserkontrollen im Stadtgebiet Trier

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 27.08.2020, wurden in den Abendstunden durch die Polizeiinspektion Trier in Zusammenarbeit mit den Zentralen Verkehrsdiensten der PD Wittlich im gesamten Stadtgebiet wieder Fahrzeugkontrollen mit dem Schwerpunkt auf getunte Fahrzeuge und Poserverhalten sowie Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es wurden insgesamt 42 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden diverse Mängelberichte sowie 8 Anzeigen erfasst. Bei zwei Fahrzeugen ist die Betriebserlaubnis erloschen. Die Schwerpunktkontrollen werden auch zukünftig durch die jeweiligen Dienststellen fortgesetzt werden.

