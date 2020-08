Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Anbaus an einem Mehrfamilienhaus

55779 Leitzweiler (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 20:40h geriet der Anbau eines Mehrfamilienhauses in Leitzweiler in Brand. Aus bisher ungeklärten Gründen gerieten die in dem Anbau befindlichen Gegenstände und Elektrogeräte in Brand. Es waren mehrere Feuerwehren aus der VG Baumholder sowie die US-Feuerwehr Baumholder im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf ca. 50 TSD - 80 TSD Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen durch die Kripo Idar-Oberstein dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder



Tel.: 06783-9910



pibaumholder@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell