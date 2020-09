Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Textilbetrieb

Borken (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, gerieten Stoffreste in einer Abluftanlage einer vliesverarbeitenden Maschine in Brand. Bei Löscharbeiten verletzte sich ein Mitarbeiter des Textilbetriebes an der Gelsenkirchener Straße leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, woraus er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer technischen Brandursache ausgegangen. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

