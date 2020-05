POL-ME: Versuchter Raub auf Ratingerin: Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2005170

Polizei Mettmann

Am Donnerstag (28. Mai 2020) hat ein bislang unbekannter Mann an einem Friedhof am Hauser Ring versucht, einer 63 Jahre alten Frau aus Ratingen den Rucksack zu entwenden. Glücklicherweise kam es zu keinem Schaden, dennoch fahndet die Polizei nun nach dem Räuber.

Das war passiert:

Gegen 18:15 Uhr war die Ratingerin mit ihrem Fahrrad über den Hauser Ring zum dortigen Friedhof gefahren, als plötzlich von hinten ein Mann ebenfalls auf einem Fahrrad angeradelt kam. Als der Radfahrer auf gleicher Höhe wie die Frau war, griff er in ihren Fahrradkorb am Lenker und entriss ihr daraus den von ihr dort transportierten Rucksack. Die couragierte Ratingerin schrie den Mann an und verfolgte ihn einige Meter - mit der Folge, dass der Räuber den Rucksack fallen ließ und ohne Beute über den Friedhof vom Tatort flüchtete.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 20 bis 30 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - normale Statur - dunkle Haare - dunkler Bart - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild" - trug ein schwarzes T-Shirt sowie dunkle Shorts - fuhr auf einem schwarzen kleinen Fahrrad

Die Polizei fragt:

Wer hat möglicherweise den versuchten Raub gesehen oder kennt vielleicht sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

