Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

In der Zeit vom 12.09.2020, 17:15 Uhr bis zum 13.09.2020, 15:00 Uhr wurde ein in der Straße "Am Rothenberg" ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand (Einbahnstraße) geparkter PKW der Marke Renault vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die genannte Polizeidienststelle.

