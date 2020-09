Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Mülltonnen-Täter" schlug wieder zu

Bocholt (ots)

Zigaretten erbeutete ein Unbekannter in Bocholt bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt. Durch einen Seiteneingang drang er in den Markt an der Industriestraße ein. Zum Abtransport der Beute nutzte der Täter eine Abfalltonne mit blauem Deckel. Die Tat ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. In den vergangenen Wochen kam es in Bocholt bereits zu mehreren Einbrüchen, bei denen der Täter Mülltonnen zum Abtransport der Beute nutzte.

