POL-WHV: Polizei Varel führt gemeinsam mit dem Mobilitätsbeauftragten eine großangelegte Fahrradüberprüfung im 5. Jahrgang beim Lothar-Meyer-Gymnasium Varel durch

Am Montag fand beim Lothar-Meyer-Gymnasium Varel eine groß angelegte Fahrradüberprüfung im 5. Jahrgang statt. Dabei überprüften Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel, in Zusammenarbeit mit dem dortigen Mobilitätsbeauftragten Christian von Lindern die vorgeführten Fahrräder auf Verkehrssicherheit hin. Bei 59 überprüften Fahrrädern wurden zwölf Räder beanstandet. Hintergrund der Fahrradüberprüfung ist die in vielen Grundschulen aufgrund der COVID Pandemie nicht mehr durchgeführte Überprüfung. Die Schulbehörde hat deshalb in den weiterführenden Schulen eine Fahrradüberprüfung im Jahrgang 5 angeregt. Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Schule konnte somit in Sachen Verkehrssicherheit die Überprüfung der Fahrräder in der Schule stattfinden. Leider wurden von den ca. 150 Schülern nur 60 Fahrräder vorgeführt. "Gerade in den nächsten Monaten werden Fahrradkontrollen wieder verstärkt in den Fokus genommen", kündigt Eugen Schnettler an.

