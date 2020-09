Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Freiligrathstraße Ecke Rüstersieler Straße mit einer leichtverletzten Autofahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Eine 40-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte am Montag gegen 17.06 Uhr mit ihrem Pkw von der Rüstersieler Straße nach links in die Freiligrathstraße einzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der von rechts kommenden 46-jährigen Pkw-Fahrerin, die sich mit ihrem Pkw bereits im Abbiegevorgang in die Rüstersieler Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 46-Jährige leichte Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell