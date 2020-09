Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht zur Aufklärung möglicher Straftaten die Eigentümer von Gegenständen bzw. Zeugen - Gegenstände wurden in den Sommermonaten aus einem Kleingärtnerverein in der Möwenstraße entwendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

In den Sommermonaten kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu vermehrten Einbrüchen in Gartenlauben, bei denen immer wieder u.a. Werkzeuge entwendet wurden, auf die Pressemitteilung wird hingewiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4620804. Im Rahmen von Ermittlungen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität, stellten Polizeibeamte mehrere Gegenstände sicher, die z.T. schon zugeordnet werden konnten. Bei einigen Werkzeugen bzw. Werkmaschinen konnte bislang keine Zuordnung erfolgen, es handelt sich u.a. um eine Schaufel, einen Besen, einen grünen Kunststoffkasten, um eine Schleifmaschine des Herstellers ATIKA, um zwei Freischneider bzw. Trimmer (bei einem Gerät um den Hersteller Makita in orange/rot) und um eine Heckenschere des Herstellers Metabo in grün (2 FOTOS). Die Ermittler gehen bei den Gegenständen davon aus, dass auch diese aus einem Einbruch oder einer anderen Straftat stammen könnten und bitten die Bevölkerung daher um Mithilfe: Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Kreissäge und der Schraubendreher bzw. ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell