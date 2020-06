Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Gartenlauben und erneut Werkzeug bzw. Gartengeräte entwendet - der Abtransport, insbesondere der Schubkarre könnte aufgefallen sein

Wilhelmshaven (ots)

Erneut kam es im Stadtgebiet zu Einbrüchen in Gartenlauben. In der Nacht zum 10.06.2020 wurde der Werkstattraum einer in der Möwenstraße befindlichen Gartenlaube gewaltsam geöffnet. Aus der Werkstatt wurden drei Gartengeräte sowie eine Schubkarre entwendet. Eine weitere Tür eines Durchgangs zum hinteren Teil der Parzelle wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Dort wurde eine offenbar durch die Täter zurückgelassene Axt aufgefunden. Bei einer ebenfalls in der Möwenstraße befindlichen Gartenlaube wurde im Inneren eine Zugangstür samt Zarge herausgebrochen. Weiter wird der von außen zugängliche Toilettenraum sowie ein Geräteschuppen gewaltsam geöffnet. Dort ist bislang kein Diebesgut bekannt. Bei einer dritten Gartenlaube wurde ebenfalls Gewalt angewendet und aus dem Inneren diverse Werkzeuge entwendet. Bei einer vierten blieb es beim Versuch; dort hielt die Tür den Hebelversuchen stand. Zeugen, die auffällige Personen bemerkt, insbesondere den Abtransport des Diebesgutes (eine Schubkarre müsste auffallen) beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

