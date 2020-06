Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche auf dem Gelände der Kleingartenkolonie in Varel - Täter brechen Parzellen auf - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 10.06.2020, kam es auf dem Gelände in der Kleingartenkolonie, Haferkamp, Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu vier Einbrüchen. Dort brachen Unbekannte einige Parzellen auf und durchsuchten die einzelnen Lauben. Z.T. wurden Lebensmittel entwendet, detailliertere Angaben zum Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Außerdem kam es in der gleichen Nacht an den Oberschulen Obenstrohe (Riesweg) und in Varel (Arngaster Straße) zu Sachbeschädigungen. In beiden Fällen wurde die Scheibe einer Eingangstür beschädigt und es kam zu einer Sachbeschädigung durch das Aufbringen von Graffiti. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben bzw. anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

