Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Ladendiebstahl in Wilhelmshaven erwischt - mutmaßliche Täterin steht im Verdacht, mit den Taten ihre Drogenabhängigkeit zu finanzieren - Polizei stellt Diebesgut sicher

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 09.06.2020, steckte eine weibliche Person gegen 18:45 Uhr in einer Drogerie in der Bahnhofstraße u.a. zwei Red-Bull-Dosen, Fußkettchen und Nagellacke in ihre Handtasche und passierte den Kassenbereich des Drogeriemarktes. Dabei wurde sie von einer Mitarbeiterin beobachtet, die sie hinter dem Kassenbereich am Wegrennen hindern kann. Die alarmierte Polizei konnte bei der aus Wilhelmshaven kommenden 20-Jährigen auch noch anderes Diebesgut eines Bekleidungsgeschäftes finden und sicherstellen. Gegen die polizeilich bekannte Frau, die im Verdacht steht, mit diesen Taten ihre Hartdrogenabhängigkeit zu finanzieren, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

