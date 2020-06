Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Schuppen in Wilhelmshaven - Täter entwenden Werkzeug

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag, 09.06.2020, in der Möwenstraße die Holztür eines Schuppens auf und entwendeten u.a. eine Stichsäge und einen Schlagbohrer. Zeugen, die etwas Auffälliges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

