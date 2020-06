Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw und aus einer unverschlossenen Garage in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

"Nach wie vor wird es den Tätern zu leicht gemacht" warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion nach wie vor dem nicht gesicherten Eigentum. Auf die Pressemitteilung vom 03.06.2020 wird verwiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4612983. Am Dienstag, 09.06.2020, wurde aus einem in der Werdumer Straße abgestellten Pkw die im Kofferraum liegende Handtasche entwendet. Außerdem kam es bereits in der Zeit vom 01.06 - 02.06.2020 zu dem Diebstahl von einem Satz hochwertiger Felgen aus einer Garage im Garagenhof. In beiden Fällen waren weder das Fahrzeug, noch die Garage verschlossen. Zeugen, die etwas Verdächtige bemerkt, insbesondere den Abtransport der Felgen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

