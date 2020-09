Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kanister mit Altöl abgestellt und in Brand gesetzt - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise - wem ist an der Örtlichkeit etwas Verdächtiges aufgefallen?

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei Varel zu einer Bodenverunreinigung in der Hellmut-Barthel-Straße gerufen. In dem der Zufahrt zur PKV gegenüberliegenden Wendehammer wurde ein abgestellter Kanister mit Altöl festgestellt, der in Brand gesetzt worden war. Durch das Abstellen und dem in der Folge in Brandsetzen des Kanisters, lief eine geringe Menge Öl aus, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Bodenverunreinigung eingeleitet hat und in diesem Zusammenhang um Hinweise bittet. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder anderes Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

