Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, 22:50 Uhr, befährt ein 37 Jahre alter Delmenhorster PKW-Führer ( VW Caddy ) die Berliner Straße, Delmenhorst, in Richtung Syker Straße und prallt aus ungeklärter Ursache auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW ( Chrysler Voyager ). Der PKW-Führer wird schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt ca. 16000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell