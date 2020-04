Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Auffahrunfall verletzt

53894 Mechenrich (ots)

Donnerstagvormittag (10.35 Uhr) befuhr eine 19-Jährige aus Mechernich mit ihrem Pkw den Mechernicher Weg von der Bundesstraße 266 kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe einer Verkehrsverengung musste die 19-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte ein ihr nachfahrender 40-Jähriger Autofahrer aus Mechernich zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw der 19-Jährigen auf. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus.

