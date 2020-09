Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio wirft Gegenstand von einer Brücke - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - BAB 2 -Porta Westfalica-Möllbergen -

Von einer Autobahnbrücke warfen Unbekannte am Sonntag, 20.09.2020, einen Gegenstand auf ein auf der A 2 fahrendes Fahrzeug. An dem VW entstand an der Frontscheibe eine Beschädigung.

Um 17:40 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Neuwied mit seiner 48-jährigen Beifahrerin in einem VW Touran die A 2 in Richtung Hannover. Auf der BAB Überführung "Sprengelweg", vor der Anschlussstelle Porta Westfalica/ Veltheim, bemerkten sie drei Personen auf der Brücke. Die jungen Männer warfen einen unbekannten Gegenstand von der Überführung, der in die Windschutzscheibe des VW einschlug. Das Wurf-Objekt konnte anschließend nicht mehr aufgefunden werden.

Der 42-Jährige steuerte den PKW auf den nächsten Autobahnparkplatz und rief die Polizei, während das Trio flüchtete. An der Windschutzscheibe des Fahrzeugs stellten die Insassen eine Splitterung fest.

Ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist eingeleitet.

Wer kann Hinweise zu den drei dunkel gekleideten jungen Männern machen?

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell