Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer leicht verletzt bei Dooring-Unfall

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - An der Stadtheider Straße hat ein Beifahrer am Donnerstag, 17.09.2020, eine Autotür geöffnet, als sich ein Radfahrer näherte.

Ein 54-jähriger Fahrer hielt gegen 15:25 Uhr mit seinem Taxi an der Stadtheider Straße, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen. Das Gütersloher Taxi stand in einer Parkbucht, unweit der Einmündung der Herforder Straße. Als der 40-jährige Beifahrer aus Halle in Westfalen eine Hintertür öffnete, stieß ein Radfahrer dagegen und strauchelte - kam aber nicht zu Fall.

Der 21-jährige Bielefelder Radfahrer benutzte den Radweg an der Stadtheider Straße und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Schürfwunde. Sein Fahrrad wurde im Bereich des Lenkers beschädigt. Durch den Anstoß waren an dem Mercedes Taxi die beiden Türen auf der rechten Fahrzeugseite verzogen.

Die Polizei erinnert:

Als Autofahrer sollten Sie es gewohnt sein, auch den rückwärtigen Verkehr beim Aussteigen im Blick zu haben - das sollte auch für Ihre Mitfahrer gelten.

In Anhaltesituationen sollten Autofahrer Ihre Beifahrer gezielt auf die Ausschau nach anderen Verkehrsteilnehmer hinweisen und selbst die Beifahrerseite im Blick haben, um Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen und bestenfalls Unfälle zu vermeiden.

