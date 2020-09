Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Ladendiebstahl Haft für Haupttäter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Sennestadt - In Sennestadt hat ein Pärchen aus Rumänien am Mittwoch, 16.09.2020, in einer Drogerieabteilung eines Supermarkts Artikel im Wert von circa 650 Euro gestohlen. Gegen den 31-jährigen Haupttäter beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld Haft bis zu seiner Gerichtsverhandlung. Seine 18-jährige Komplizin kam nach der Festnahme auf freien Fuß.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 17:25 Uhr eine junge Frau und einen Mann in einem Supermarkt an der Hansestraße. Dabei erkannte er, wie der Mann drei Parfumfläschchen aus einem Regal nahm. Als der Detektiv das Pärchen beim Verlassen des Marktes ansprach, trug die 18-Jährige die Beute in ihrer Handtasche.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten im Büro des Ladendetektivs, zeigte dieser einen weiteren Diebstahl der beiden Tatverdächtigen an. Diesen Diebstahl, von insgesamt sieben Parfumflacons im Wert von über 400 Euro, registrierte eine Überwachungskamera gegen 16:45 Uhr. Diese Beute fanden die Beamten in dem benutzten Auto des Pärchens.

Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 31-jährigen rumänischen Staatsbürger.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell