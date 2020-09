Polizei Bielefeld

POL-BI: Ergebnisse des Aktionstages gegen "Ablenkung im Straßenverkehr"

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ BAB - Die Polizei Bielefeld beteiligte sich am Mittwoch, 16.09.2020, an dem landesweiten Kontrolltag zur Bekämpfung von "Ablenkung im Straßenverkehr" im Rahmen der ROADPOL Safety Days und kontrollierte dabei insgesamt 418 PKW, 73 LKW und 10 Radfahrer.

41 Ordnungswidrigkeiten (OWi)-Anzeigen wurden wegen der Nutzung elektronischer Geräte oder Handy am Steuer erstattet, darunter wurden 31 PKW-Fahrer, vier LKW-Fahrer und sechs Radfahrer ertappt.

In 18 Fällen wurden OWi-Verfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis, Verstoßes gegen die Ladungssicherung, Fehlern beim Überholen und wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen eingeleitet.

Mit Verwarngeldern wurden 42 weitere Verstöße geahndet, darunter in 15 Fällen Verstöße gegen die Gurtpflicht und die Ladungssicherung, Stop-Zeichen-Missachtung sowie TÜV-Überschreitung. Es wurden zwei Strafanzeigen erstattet, weil ein E-Scooter und ein Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz unterwegs waren.

Die Verkehrssicherheitsberater am Informationsstand am Reichowplatz in Sennestadt führten zahlreiche Gespräche zum Thema Ablenkung. Bielefelder Bürger gingen aktiv auf die Beamten zu und brachten konkrete Fragen oder eigene Erfahrungen mit, nahmen gerne an einem Infoquiz teil und begrüßten den Aktionstag und die Beratung der Beamten überaus freundlich und interessiert.

