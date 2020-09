Polizei Bielefeld

POL-BI: Trompete und weitere Wertgegenstände aus Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Wellensiek - Unbekannte schlugen zwischen dem 13.09.2020 und dem 16.09.2020 die Scheiben von fünf Fahrzeugen an der Universitätsstraße und von einem Fahrzeug an der Straße Wellensiek ein - Zeugen gesucht.

Im Zeitraum Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, und Mittwochmorgen 09:20 Uhr, machten sich die unbekannten Täter an insgesamt sechs Autos zu schaffen.

In einem Parkhaus an der Universitätsstraße schlugen sie die Scheiben von einem roten VW Polo, einem grauen Ford Focus, einem blauen Ford Fiesta, einem grauen Toyota Europe und einem Seat Arosa ein. Nach bisherigen Ermittlungsstand erbeuteten die Diebe eine Trompete mit Koffer und eine Geldbörse.

Unweit entfernt, an der Straße Wellensiek, brachen die Täter einen schwarzen Opel Corsa auf. Dieser stand von Montag, 14.09.2020, 21:30 Uhr, bis Dienstag, 15.09.2020, 06:10 Uhr, in der Nähe der Straße Assoziation. Die Diebe nahmen einen Rucksack samt Portemonnaie an sich.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zu belassen. Beamte der Kriminalpolizei nehmen Hinweise zu den Aufbrüchen unter der 0521-5450 entgegen.

