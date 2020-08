Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau flüchtet mit Beute aus Blumenladen

Mönchengladbach (ots)

Eine 50-jährige Frau hat am Donnerstag, 13. August, gegen 18.50 Uhr einen räuberischen Diebstahl begangen.

Sie hielt sich im Blumenladen eines Supermarktes an der Gladbacher Straße in Rheindahlen-Mitte auf und steckte Palmen und Sträucher ein. Dabei beobachtete sie eine Mitarbeiterin des Blumenladens. Als diese die Frau ansprach, flüchtete sie auf den Parkplatz des Supermarktes und stieg in ihr dort abgestelltes Auto.

Ein hinzugerufener anderer Mitarbeiter des Supermarktes stellte sich frontal vor den Wagen der 50-Jährigen, um sie an der Flucht zu hindern. Nichtsdestotrotz beschleunigte die Frau ihren Wagen, so dass der Mitarbeiter zur Seite springen musste. Dabei entstand durch einen abgestellten Einkaufswagen Sachschaden an seinem eigenen Pkw.

Anhand des Kennzeichens ihres Autos und der Personsbeschreibung der Zeugen konnten die eintreffenden Beamten die 50-jährige Frau ausfindig machen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (km)

