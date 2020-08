Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike-Fahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Mönchengladbach (ots)

Eine 67-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstag, 13. August, gegen 12.15 Uhr bei einem Unfall mit einem Linienbus schwer verletzt worden.

Der 53-jährige Busfahrer gab an, er habe an einer Grünlicht zeigenden Ampel mit dem Bus in die Straße In der Duis abbiegen wollen. Er habe im Kreuzungsbereich warten müssen, um Fußgänger den Überweg passieren zu lassen. Als er erneut angefahren sei, habe er im Spiegel niemanden gesehen.

Sein Bus stieß mit der E-Bike-Fahrerin zusammen, die geradeaus weiterfahren wollte. Ein Rettungswagen brachte die 67-Jährige in ein Krankenhaus. (km)

