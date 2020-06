Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Streit eskaliert

Landau (ots)

Nachdem am Montagnachmittag der Streit zwischen einem bislang unbekannten Pärchen eskalierte und es zu einer Körperverletzung zwischen diesem Pärchen kam, sucht die Polizei nun die Beteiligten. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, dass ein Pärchen im Bereich der Schneiderstraße / Buchenlandstraße gegen 15.30Uhr in Streit geriet und der Mann hierbei seine Begleitung an den Haaren zog. Die beiden gingen nach der Auseinandersetzung getrennter Wege und konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,80 m groß, kräftig gebaut, sehr kurze Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und dunklen Shorts. Seine Begleitung hatte lange schwarze Haar und trug eine rote Adidas Hose. Des Weiteren sei ein ca. vier Jahre altes Kind bei den beiden gewesen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell