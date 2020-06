Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Bei Wendemanöver 12000 Euro Sachschaden verursacht

Landau (ots)

12000 Euro Sachschaden verursachte eine 38-jährige Autofahrerin in der Nacht von Montag auf Dienstag, als sie ihr Fahrzeug in der Arzheimer Hauptstraße wendete und hierbei gegen zwei geparkte Autos und eine Hauswand fuhr. Die 38-Jährige hatte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt, konnte aber nach einem Hinweis durch einen Zeugen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Auf die 38-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht zu.

