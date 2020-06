Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Rohrbach/Hochstadt: Geschwindigkeitskontrollen

Landau/Rohrbach/Hochstadt (ots)

Insgesamt 26 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit konnten am Montagvormittag bei Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei festgestellt werden. Aufgrund von Hinweisen durch die Bevölkerung waren die Kontrollen in der Alten Bahnhofstraße in LD-Dammheim, in der Bahnhofstraße in Rohrbach und in der Neustadter Straße in Hochstadt durchgeführt worden. Während in der Alten Bahnhofstraße in LD-Dammheim alle der 25 gemessenen Autofahrer sich an die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h hielten, waren in der Bahnhofstraße in Rohrbach 21 der 51 gemessenen Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle in der Neustadter Straße in Hochstadt hielten sich fünf Autofahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

