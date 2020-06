Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Waldbrände

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am vergangenen Samstag wurde gegen 14:30 Uhr ein Waldbrand in der Gemarkung An der Wegscheid gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand rasch gelöscht. Auf einer Fläche von 100 m² haben trockene Kiefernnadel und Totholz gebrannt. Da es an gleicher Stelle bereits am Sonntag zuvor, ebenfalls nachmittags, gebrannt hat, geht die Polizei von vorsätzlichen Brandlegungen aus. Zeugen die am Sonntag, 21. Juni, gegen 14:50 Uhr oder am Samstag, 27.Juni, gegen 14:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340, in Verbindung zu setzen.

