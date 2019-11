Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unbekannte überfallen einen Supermarkt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zwei Unbekannte überfallen einen Supermarkt in Herbolzheim und fliehen mit den Tageseinnahmen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, 26.11.2019, gegen 21 Uhr. Tatort war ein Supermarkt in der Grünestraße. Zwei Täter forderten von einem Mitarbeiter an der Kasse unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Danach flohen die Täter mit der Beute, einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Mitarbeiter des Markts verständigten die Polizei über Notruf 110. Die Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, blieben bislang ohne Erfolg.

Beschreibung der Täter:

Person 1: männlich, vermutlich Deutscher, circa 180 cm groß, circa 20-22 Jahre alt, roter Dreitagebart, schlank, leichte Sommersprossen, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover und dunklem Basecap.

Person 2: männlich, vermutlich Deutscher, circa 165-170 cm groß, jugendliche Erscheinung, leichte Akne im Gesicht, Zahnspange, schlank, heller Teint, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover und dunklem Basecap.

Wer hat die Gesuchten beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweis-Telefon: 0761 882-5777)

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell