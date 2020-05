Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Einparken Bus übersehen

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr wollte laut Angaben der Polizei ein Busfahrer in der Neue Straße einparken. Dabei übersah der 32-Jährige einen anderen Bus. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

