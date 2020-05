Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Smartphone aus Tasche gestohlen

Beim Einkauf nutzte am Mittwoch in Heidenheim ein Unbekannter eine günstige Gelegenheit.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr war eine 48-Jährige in einem Geschäft In den Seewiesen beim Einkaufen. Ihre Jacke, in der ihr Handy war, hatte die Frau über den Einkaufswagen gehängt. Ein Dieb muss bei günstiger Gelegenheit zugegriffen haben, denn später war das Handy weg. Die Polizei (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt, auch nicht kurz. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

