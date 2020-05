Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeuge entdeckt Einbruch

Einen Unbekannten sucht die Polizei seit Donnerstag.

Ulm (ots)

Gegen 3.40 Uhr bemerkte der Zeuge den Einbruch. Er sah, dass ein Unbekannter eine Tür an einer Wirtschaft in der Clichystraße geöffnet hatte. Als der Einbrecher den Zeugen sah, flüchtete er. Ob der Unbekannte im Innern war, wissen die Beamten noch nicht. Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps und Hinweise, wie Sie ihre Wirtschaft vor Einbrüchen schützen können erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Für Heidenheim und Umgebung erhalten Sie unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 nähere Informationen.

