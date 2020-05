Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Feuerwehr befreit Verletzte

Vier Verletzte forderte am Mittwoch ein Frontalzusammenstoß bei Ehingen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war gegen 15.50 Uhr ein 56-Jähriger von Kirchen in Richtung Lauterach unterwegs. Als er mit seinem Ford zum Überholen eines Mähdreschers ausscherte, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Durch die Wucht wurde der VW in eine Böschung abgewiesen. Der 86-jährige Fahrer des VW, seine 79-jährige Beifahrerin und der Ford-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Eine 56-jährige Mitfahrerin im VW erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die drei Schwerverletzten kamen mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser. Zuvor befreite die Feuerwehr die beiden eingeklemmten Fahrer. Die Verkehrspolizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

++++++0935922

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell