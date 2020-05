Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Pkw landet im Graben

Schwere Verletzungen zogen sich zwei Pkw-Insassen am Mittwoch bei Deggingen zu.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war ein Toyota zwischen Reichenbach und Göppingen unterwegs. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Krankenwagen brachte den 18-Jährigen in eine Klinik. Die Feuerwehr rettete seine Mitfahrerin aus dem Pkw. Auch die 16-Jährige trug schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 7.000 Euro. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

++++0936377

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell