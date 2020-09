Polizei Bielefeld

POL-BI: Brandanschlag auf Pkw in Bad Salzuflen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Bad Salzuflen Werl-Aspe - Die Ermittler des Staatsschutz Bielefeld bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung eines Brandanschlags am Freitag, 18.09.2020, auf einen abgestellten Pkw in Bad Salzuflen im Ortsteil Werl-Aspe.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand verübten unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr einen Brandanschlag auf einen, in der Oststraße abgestellten, grauen Ford Focus. Zunächst sprühten der oder die Täter mit schwarzer Farbe unter anderem ein Hakenkreuz auf den Pkw. Anschließend zündeten sie das Fahrzeug mittels Brandbeschleunigers an.

Die durch Zeugen alarmierte Feuerwehr konnte den Pkw löschen, dennoch wurde er durch den Brand völlig zerstört. Ein weiteres neben stehendes Fahrzeug wurde zudem leicht beschädigt.

Der Staatsschutz in Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Ermittler fragen, wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise und Angaben dazu nimmt das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalinspektion Staatsschutz unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell