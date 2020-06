Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec-Fahrerin

Sonsbeck (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Pedelec-Fahrerin. Eine 56-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Pachland aus Richtung Weseler Straße kommend in Fahrtrichtung Xantener Straße. Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Kevelaer die Straße Hammerbruch in Fahrtrichtung Pachland. An der Kreuzung Pachland / Hammerbruch / Köppenfeld beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach rechts auf die Straße Pachland abzubiegen. Hierbei übersah er die von rechts heranfahrende 56-Jährige. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin stürzte hierbei über die Motorhaube des Pkw und verletzte sich durch die Kollision schwer. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

