Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verdacht des Motorrollerdiebstahls in Wilhelmshaven - verdächtige Person geflüchtet, die einen Rucksack mit Werkzeugen zurückließ - Polizei sucht weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 22.09.2020, erhielt die Polizei Kenntnis von einem möglichen Motorrollerdiebstahl. Ein Zeuge beobachtete in der Braunschweigstraße gegen 04:35 Uhr, wie sich eine männliche Peron in Höhe Hausnummer 19 an einem zu schaffen machte. Diese Person wäre in Richtung Plauenstraße/VFL-Sportheim geflüchtet. Die daraufhin erfolgte Fahndung verlief negativ. Die eintreffenden Beamten stellten an dem Roller fest, dass offenbar zwei Schlauchverbindungen abgezogen worden und lose herunterhingen. Nachdem die vor dem Roller hockende Person den Zeugen bemerkte, flüchtete sie. Die männliche Person wird mit einer Größe von 180 cm beschrieben und soll zur Tatzeit einen türkisfarbigen/blauen Kapuzenpulli und eine Jeanshose getragen haben. Außerdem wurde an dem Ort ein grauer Rucksack mit diversen Werkzeugen (u.a. Rollerschlüssel, Ringschlüssel, Schraubendreher, ...) zurückgelassen, die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Motorrollerdiebstahls aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die in der Nacht etwas bemerkt haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

