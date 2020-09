Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Feuerwehreinsatz auf Wangerooge: Matratze in Brand

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 23.09.20, kam es in den frühen Abendstunden in der Christian-Janßen-Straße auf der Insel Wangerooge zu einem Brand in einer Wohnung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet nach bisherigen Erkenntnissen eine Matratze in Brand. Die Löschung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt, jedoch wurde das Inventar der Wohnung durch den Brand zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

