POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit sechs verletzten Personen

Am Sonntag, dem 06.09.2020 ereignete sich um 10.25 Uhr in der Gemarkung Fulda, kurz vor der Anschlussstelle Fulda Nord in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger PKW-Fahrer aus Bielefeld befuhr die A 7 in südlicher Richtung. Aufgrund einer Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung hatte sich dort ein Stau gebildet. Der Bielefelder bemerkte das Stauende zu spät und versuchte noch in die Rettungsgasse hin auszuweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht und er stieß seitlich gegen fünf weitere PKW und fuhr dann frontal auf den sechsten PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden sechs Personen vermutlich leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 49000,-EUR. Die BAB 7 war während der Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu fünf Kilometern Länge. Vor Ort eingesetzt waren ein Notarztwagen, fünf Rettungswagen und eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg.

