Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Täter brechen in Supermarkt ein

Voerde (ots)

Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden in einen Supermarkt an der Lessingstraße eingebrochen.

Sie hebelten eine Tür an der Seite des Marktes auf und gelangten so in das Gebäude. Im Bereich der Kassen brachen die Unbekannten Zigarettenschränke auf. Was die Täter alles mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell