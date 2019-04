Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Planenschlitzer gestört

Wachtendonk (ots)

Durch eine Streife der Autobahnpolizei sind sogenannte Planenschlitzer auf dem Rastplatz Tommheide der Autobahn A 40 in Fahrtrichtung Venlo in der Nacht zu Donnerstag gestört worden. Die Polizeibeamten hatten kurz vor 01.00 Uhr den Rastplatz im Rahmen der Streife aufgesucht und mehrere Männer beobachtet, wie sie sich an einem Lkw-Sattelauflieger zu schaffen machten und bei Entdecken des Polizeifahrzeuges in die angrenzenden Felder flüchteten. Gemeinsame Versuche der Einsatzkräfte der Klever Polizei und der Bundespolizei, die Spur der Verdächtigen aufzunehmen, verliefen erfolglos. Die Tatverdächtigen ließen vor Ort insgesamt zwei Pkw sowie zwei Kleintransporter zurück, die bereits mit Diebesgut (Kupfer) beladen waren. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass weitere drei Sattelauflieger Beschädigungen aufwiesen. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob die Tatverdächtigen auch bereits hier zugeschlagen haben. In diesem Zusammenhang hatten die Fahrer der Sattelzüge mitgeteilt, bereits zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr dort geparkt und geschlafen zu haben. Die Kripo Geldern, 02821-1250, sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben.

