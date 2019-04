Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Brauner Ford Focus beschädigt

Kalkar (ots)

Am Dienstag (02. April 2019) zwischen 09.00 und 10.30 Uhr oder zwischen 15.00 und 16.00 Uhr beschädigte ein unbekannte Autofahrer einen braunen Ford Focus an der vorderen Stoßstange. Der Wagen war auf dem Markt Parkplatz rückwärts eingeparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.(BK)

