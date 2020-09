Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag, dem 04.09.2020 fuhr ein 17-jähriger Hünfelder gegen 18:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in Hünfeld die Hersfelder Straße Richtung stadteinwärts. Dabei übersah er einen geparkten Linienbus und fuhr mit seinem Krad gegen den Bus. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand etwa 4000 Euro Schaden am Bus und Krad.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Goldschmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell