Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mercedes-Fahrer kam von Fahrbahn ab und fuhr auf fremdes Grundstück; Zaun und geparktes Fahrzeug wurden beschädigt; Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag kurz nach Mitternacht einen schwarzen Mercedes, der in der Weststraße in Höhe des Anwesens Nr. 8 aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, in den Zaun des Grundstückes fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Hierbei wurde nicht nur der Zaun, sondern auch das dahinter geparkte Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der männliche Fahrer des Mercedes wird auf Mitte 40 geschätzt und soll eine Halbglatze haben. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell