Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt - Pressemitteilung Nr. 2

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall auf der L 535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads tödlich verunglückt. Der Verunglückte wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr entdeckt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die L 535 bis 12.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Eltern des Jugendlichen waren an der Unfallstelle und wurden von Seelsorgern betreut. Bei der Unfallaufnahme war auch die Rechtsmedizin der Uniklinik Heidelberg vor Ort. Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

